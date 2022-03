Google vai remunerar jornais na França por exibição de conteúdo após ser multado em 500 milhões de euros

Apoie o 247

247 - O Google chegou a um acordo com uma aliança de jornais franceses e passará a remunerar os editores pela exibição de conteúdo produzido por eles em buscas online. A medida acontece oito meses após o gigante de buscas receber uma multa de 500 milhões de euros na França.

De acordo com reportagem do site Media Talks, o Google e a APIG (Alliance of the General Information Press (APIG) fizeram uma declaração conjunta destacando que o acordo representa uma “uma etapa histórica na aplicação” dos direitos conexos.

A França é pioneira nessa conquista. Assim como na Austrália, que tem leia mais avacnçadas nesta matéria, as duas grandes empresas de mídia digital, Google e Facebook, tentaram resistir às pressões da indústria de mídia argumentando que as empresas jornalísticas já se beneficiam ao ficarem expostas nas plataformas.

Cerca de 300 grupos jornalísticos nacionais, regionais e locais serão beneficiados.

