"Gostaria de acreditar que não nos aproximamos de um conflito nuclear", diz enviado russo aos EUA

TASS - Moscou quer acreditar que as relações com Washington não se degeneraram a ponto de se transformar em um conflito nuclear de pleno direito, disse o enviado russo aos EUA, Anatoly Antonov, nesta sexta-feira em um discurso em vídeo aos participantes da conferência científica internacional da Academia Diplomática dedicada ao 60º aniversário da crise dos mísseis cubanos.

"Gostaria de acreditar que, apesar de todas as dificuldades, não nos aproximamos do perigoso limiar de cair no abismo de um conflito nuclear com os americanos", disse.

Antonov observou que a Rússia está comprometida com o princípio de que não pode haver vencedores em uma guerra nuclear e "nunca deve ser desencadeada".

O diplomata lembrou que os EUA "torpedearam praticamente tudo o que foi criado no campo do controle de armas nas últimas décadas". "As perspectivas para futuros acordos sobre estabilidade estratégica permanecem fracas", enfatizou.

