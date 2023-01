Governador da Flórida bane curso sobre história afro-americana no ensino médio

Para o político do Partido Republicano, seria uma forma de doutrinação o ensino sobre história de povos com descendência africana edit

247 - Governador do estado da Flórida (EUA) e um dos nomes mais poderosos no Partido Republicano, Ron DeSantis, apoiador do ex-presidente norte-americano Donald Trump (Partido Republicano), aprovou uma medida para tirar do ensino médio nas escolas um curso extracurricular sobre estudos afro-americanos. De acordo com o político, o projeto é uma forma de doutrinação. A proposta ainda não existe na Flórida.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (23) pelo jornal Folha de S.Paulo, a ideia do curso foi anunciada no último ano pelo College Board, órgão responsável pela organização de exames preparatórios para universidades.

No site do College Board, afirma-se que as aulas envolveriam áreas como literatura, ciência política e geografia. O objetivo seria ter conhecimento sobre contribuições e experiências dos afro-americanos.

O Departamento de Educação da Flórida enviou comunicado ao College Board há pouco mais de uma semana dizendo que não concordava com a com o projeto. "O conteúdo desse curso não tem valor educacional. No futuro, o College Board deveria apresentar propostas com conteúdo histórico acurado".

Mais polêmicas

Um portal de educação Education Week mostrou que, desde janeiro de 2021, ao menos 42 estados norte-americanos apresentaram projetos de lei ou adotaram medidas contra o ensino da teoria crítica da raça ou limitaram como forma como professores podem debater racismo e sexismo em sala de aula.

O governador do estado da Flórida, por exemplo, aprovou um projeto com o objetivo de permitir pais de estudantes processarem docentes que mencionarem questões de diversidade.

O projeto, apelidado de "Don't Say Gay" (não diga gay), proíbe que recomendação sobre orientação sexual ou identidade de gênero sejam dadas do jardim de infância até o terceiro ano do fundamental.

Eleições 2024

O governador Ron DeSantis foi reeleito para o governo da Flórida nas midterms, as eleições de meio de mandato realizadas em novembro passado. Ele teve quase 60% dos votos.

O político é visto por membros do Partido Republicano como pré-candidato da sigla para concorrer à presidência dos Estados Unidos nas próximas eleições americanas, em 2024.

