Governador da Flórida contesta Biden e diz que defender a Ucrânia não é um interesse vital dos EUA

RT - Tornar-se cada vez mais envolvido no confronto militar entre a Ucrânia e a Rússia não é uma prioridade para os EUA, escreveu o governador republicano da Flórida, Ron Desantis, em resposta a uma pergunta feita pelo apresentador da Fox News, Tucker Carlson, na segunda-feira.

Carlson perguntou a vários “candidatos ao Partido Republicano em 2024” se a oposição à Rússia na Ucrânia era um “interesse estratégico vital” para os EUA e compartilhou a resposta de DeSantis no Twitter. O governador afirmou que os EUA têm muitos “interesses nacionais vitais”, como proteger suas fronteiras, enfrentar a crise de recrutamento nas forças armadas dos EUA, alcançar segurança energética e independência e “verificar o poder econômico, cultural e militar do regime comunista chinês”. Festa."

No entanto, tornar-se “ainda mais envolvido em uma disputa territorial entre a Ucrânia e a Rússia não é um deles”, observou DeSantis.

Ele acrescentou que a política do governo Biden de emitir “cheques em branco” virtuais para a Ucrânia a fim de financiar o conflito “pelo tempo que for necessário”, sem quaisquer objetivos definidos ou responsabilidade, serve apenas para desviar a atenção dos desafios mais prementes que o país enfrenta atualmente.

O governador também criticou Washington por efetivamente aproximar a Rússia da China, que ele acredita representar uma ameaça muito maior do que Moscou.

DeSantis, que muitos esperam disputar a presidência dos EUA nas eleições de 2024, se destacou de outros líderes republicanos importantes com sua posição sobre a Ucrânia.

Respondendo à mesma pergunta, o ex-vice-presidente Mike Pence insistiu que “não há espaço para apologistas de Putin no Partido Republicano” e que Putin deve ser detido para evitar que a Rússia se aproxime dos aliados de Washington na OTAN. O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, também prometeu o compromisso do Partido Republicano com o esforço de guerra ucraniano.

Em sua resposta à pergunta de Carlson, o ex-presidente Donald Trump insistiu que o conflito, que ele acredita que nunca teria acontecido se ele estivesse no cargo, deve terminar o mais rápido possível e que o presidente dos EUA deve se reunir com os dois lados e trabalhar rapidamente. um acordo.

Ele também afirmou que, embora a oposição à Rússia na Ucrânia não seja um interesse estratégico vital para os EUA, é importante para a Europa. “É por isso que a Europa deveria pagar muito mais do que nós, ou igual”, disse Trump.

Questionado se os EUA deveriam apoiar a mudança de regime na Rússia, o ex-presidente afirmou que não e, em vez disso, pediu uma mudança de regime nos próprios Estados Unidos. “Isso é muito mais importante”, escreveu ele. “Foi o governo Biden quem nos meteu nessa confusão.”

