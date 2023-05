Governador da Flórida sanciona projeto que cancela negócios com a Disney

Apoie o 247

(Reuters) - O governador da Flórida, Ron DeSantis, sancionou nesta sexta-feira um projeto de lei que confere a um novo conselho que ele controla o poder de anular acordos de desenvolvimento que seu órgão antecessor assinou com a Disney --o episódio mais recente na disputa entre o governador conservador norte-americano e a gigante do entretenimento.

Segundo o projeto de lei, que foi aprovado seguindo basicamente as posições partidárias pelo Legislativo de maioria republicana, o Conselho Distrital de Supervisão Central do Turismo --cujos membros são indicados por DeSantis-- pode cancelar quaisquer acordos firmados até três meses antes da criação do conselho.

"Não se engane, a razão pela qual o Legislativo teve que agir não foi por causa de nada que fizemos", disse DeSantis em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira. "Isso foi basicamente causado pela arrogância da Disney de que eles seriam capazes de subcontratar em torno das leis devidamente promulgadas pelo Estado da Flórida. Isso está errado."

A Walt Disney se recusou a comentar.

O Legislativo formou o conselho em fevereiro para substituir o Reedy Creek Improvement District, controlado pela Disney, e supervisionar o desenvolvimento nos 10.120 hectares ao redor do Walt Disney World, efetivamente retirando o controle da empresa e entregando-o a DeSantis.

A Disney, o maior empregador da região central da Flórida, e o governador republicano têm travado uma batalha desde o ano passado, quando a Disney criticou uma nova lei estadual que proibia a instrução em sala de aula sobre sexualidade e identidade de gênero a crianças mais jovens.

