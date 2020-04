Governador de Nova York diz que presidente não é rei e vai desobedecer se Trump mandar reabrir Estado

Se as medidas de isolamento forem suspensas muito cedo, poderão ocorrer novas infecções e mortes, alertou Andrew Cuomo, que promete desobedecer a eventual ordem de Donald Trump no sentido de abrir o estado edit

247 - O governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, contestou publicamente a prerrogativa do presidente Donald Trump de pôr fim às medidas preventivas de isolamento contra o coronavírus nos estados do país.

Nesta segunda-feira (14), Trump disse durante uma coletiva de imprensa que cabe a ele e não aos governadores dos estados decidir retomar as atividades normais interrompidas devido à pandemia de coronavírus, argumentando que, na qualidade de presidente, ele tem " autoridade total".

O governador Cuomo expressou sua forte oposição às palavras do inquilino da Casa Branca: "Não sei do que o presidente está falando, honestamente. Você deve se lembrar que foram os estados que criaram o governo federal, certo? Foram as colônias que criaram o governo federal e não o contrário", disse Cuomo em entrevista ao programa "The Today Show". E acrescentou: "Nós não temos um rei, temos um presidente", informa Russia Today.



