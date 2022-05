Governador de Oklahoma assina lei de aborto mais severa dos EUA

Apoie o 247

Sputnik - Os direitos de aborto têm sido cerceados em estado após estado desde que a decisão da Suprema Corte de derrubar o Roe v. Wade foi vazada. A ACLU diz que os abortos são 99% seguros e que quase 1 em cada 3 mulheres terá um aborto em sua vida.

O governador republicano de Oklahoma, Kevin Stitt, assinou na quarta-feira a mais rigorosa lei de aborto do país, proibindo efetivamente o procedimento em todo o estado.

A proibição começa na concepção e as únicas exceções são quando a vida da mãe estiver em perigo ou em casos de estupro ou incesto que tenham sido relatados às autoridades policiais.

A lei também permite aos médicos remover fetos mortos devido a um aborto espontâneo e remover uma gravidez ectópica, uma emergência potencialmente ameaçadora de vida quando um óvulo fertilizado se implanta na trompa de Falópio em vez do útero no início da gravidez.

Manhã após as pílulas ou outras formas de contracepção não são afetadas pela lei.

Muito parecido com uma lei do Texas aprovada no ano passado que a Suprema Corte manteve, a lei não impõe nenhuma penalidade criminal. Em vez disso, ela permite que qualquer cidadão processe provedores de aborto ou qualquer pessoa que ajude uma mulher a fazer um aborto.

"Prometi a Oklahomans que, como governador, assinaria cada peça da legislação pró-vida que se deparasse com minha mesa e estou orgulhoso de manter essa promessa hoje", disse Stitt em uma declaração. "Desde o momento em que a vida começa na concepção, é quando temos a responsabilidade como seres humanos de fazer tudo o que pudermos para proteger a vida daquele bebê e a vida da mãe". É nisso que eu acredito e é nisso que a maioria dos Oklahomanos acredita".

A lei vem na esteira de uma decisão vazada da Suprema Corte, que está destinada a derrubar Roe v. Wade, a decisão histórica de 1973 que protegeu os direitos da mulher de fazer um aborto sem interferência excessiva do governo. Espera-se que essa decisão seja oficialmente liberada nas próximas semanas.

A lei não afetará apenas as mulheres em Oklahoma que buscam um aborto. Mulheres do Texas haviam atravessado a fronteira em grande número para procurar abortos depois que o governador do Texas Greg Abbott aprovou uma lei que proíbe o aborto seis semanas após a concepção.

Vários estados republicanos têm pressionado leis antiaborto em preparação para a decisão da Suprema Corte. De acordo com a ACLU, é provável que 26 estados proíbam o aborto quando Roe v. Wade for derrubado.

Stitt já havia assinado uma proibição de seis semanas no início deste mês e outra proibição está prevista para entrar em vigor neste verão. Essa lei tornará um crime a realização de um aborto, punível com até 10 anos de prisão e não contém exceções para estupro ou incesto.

Os provedores de aborto em todo o estado já disseram anteriormente que fecharão as portas assim que a lei for assinada.

Antes da assinatura do projeto de lei, o capítulo de Oklahoma da ACLU prometeu lutar contra a lei no tribunal.

"Os direitos majoritários e a visão majoritária não podem jamais se reverter e usurpar os direitos individuais das minorias, e é isso que estamos vendo", disse Tamya Cox-Toure, diretora executiva da ACLU Oklahoma à filial local da ABC após a aprovação da lei na legislatura estadual.

A ACLU já entrou com uma ação judicial contra a proibição do aborto de seis semanas, aprovada no início deste mês.

A proibição do aborto não é o único projeto de lei controverso que Stitt assinou esta semana. Na quinta-feira, ele assinou uma lei que exige que as escolas só permitam que os alunos entrem nos banheiros dos sexos que lhes foram designados ao nascer. A legislação anti-trans vai reduzir o financiamento estatal para as escolas que se recusarem a cumprir a lei. Ela entrará em vigor imediatamente.

