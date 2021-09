Governadora de Nova York declara estado de emergência pela passagem da tempestade Ida

Apoie o 247

247 - O avanço da tempestade Ida, que provocou fortes chuvas e alagamentos na cidade de Nova York e no nordeste dos Estados Unidos, levou a governadora de Nova York, Kathy Hochul, a declarar estado de emergência nesta quinta-feira (2). "Estou declarando estado de emergência para ajudar os nova-iorquinos afetados pela tempestade desta noite", postou Hochul no Twitter.

"Procurem refúgio AGORA. Destroços que voam serão perigosos para aqueles surpreendidos sem abrigo. Procure um andar inferior e permaneçam longe das janelas", completou.

A tempestade Ida, que chegou ao sul dos Estados Unidos no domingo como furacão de categoria 4, provocou tornados, inundações e o cancelamento de centenas de voos no estado da Louisiana, enquanto seguia rumo ao norte. Ao menos sete pessoas morreram em decorrência do fenômeno natural.

