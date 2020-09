Governadores dos EUA têm aprovação maior do que Trump no combate à pandemia, aponta pesquisa

Sputnik - A atuação dos governadores e dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) durante crise criada pela COVID-19 tem maior aprovação do que a do presidente Donald Trump, indica pesquisa divulgada nesta terça-feira (15).

O instituto de pesquisas Gallup, responsável pelo levantamento, afirmou em comunicado que a maior parte da população "acredita que seu governador se preocupa com a segurança e a saúde de sua comunidade (63%) e comunicou um plano de ação claro em resposta ao coronavírus (54%); a maioria também confia no governador para gerenciar com sucesso os desafios de saúde emergentes (53%)". Já Trump tem índices de aprovação mais baixos nos três indicadores da pesquisa e apenas 36% dos entrevistados acredita que o presidente se importa com a saúde e segurança de sua comunidade.

A pesquisa foi realizada pela internet entre os dias 17 e 30 de agosto por meio de entrevistas com 2.714 pessoas.

O levantamento também indica uma forte diferença de avaliação entre os apoiadores do Partido Democrata e do Partido Republicano : 79% dos republicanos concordam que Trump comunicou um plano claro para enfrentar a pandemia — enquanto 97% discordam da avaliação de que o presidente apresentou um plano claro para enfrentar a COVID-19 .

"Governadores estaduais nos EUA estão tendo mais sucesso do que o CDC ou Trump em suscitar confiança nos americanos de que há um plano claro para lidar com a pandemia de coronavírus e que eles podem lidar com outros desafios emergentes de saúde", afirmou o Gallup.

