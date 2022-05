Governo alemão estuda assumir controle de empresas estratégicas em caso de bloqueio do gás russo

Apoie o 247

ICL

Autoridades alemãs estão se preparando discretamente para qualquer interrupção repentina no fornecimento de gás russo com um pacote de emergência que pode incluir assumir o controle de empresas estratégicas, disseram à Reuters três pessoas familiarizadas com o assunto.



Os preparativos liderados pelo Ministério da Economia mostram o elevado estado de alerta sobre o abastecimento do gás que movimenta a maior economia da Europa e é fundamental para a produção de aço, plásticos e automóveis.



O gás russo foi responsável por 55% das importações da Alemanha no ano passado e Berlim está sob pressão para desfazer um relacionamento comercial que os críticos dizem estar ajudando a financiar a guerra da Rússia na Ucrânia.



A Alemanha disse que quer se livrar dos suprimentos russos, mas espera depender amplamente de Moscou para gás até meados de 2024.

Ainda não está claro se uma interrupção abrupta aconteceria e as autoridades disseram que a Alemanha queria evitar uma escalada, como apoiar um embargo europeu de gás, já tendo apoiado sanções contra Moscou sobre carvão e petróleo.



Mas agora elas temem que a Rússia possa cortar os fluxos de gás unilateralmente, e querem ser capazes de lidar com isso se isso acontecer.



Embora uma ampla estrutura esteja em vigor e o governo esteja determinado a ajudar, os detalhes de como colocará o plano em ação agora estão sendo discutidos, disseram as autoridades.



O governo apoiaria a concessão de mais empréstimos e garantias para sustentar as empresas de energia, ajudando-as a lidar com a alta dos preços, e poderia colocar empresas estratégicas, como refinarias, sob sua asa, disseram os três funcionários.



Questionado sobre as medidas, o Ministério da Economia da Alemanha apontou declarações de seu chefe, o vice-chanceler Robert Habeck, de que o país fez "esforços intensos" nas últimas semanas para reduzir o uso de energia russa.

No mês passado, Berlim aprovou uma mudança legal para permitir que assuma o controle das empresas de energia como último recurso.



Agora está discutindo como poderia usar a medida na prática e como assumir o controle da refinaria PCK operada pela russa Rosneft (ROSN.MM) em Schwedt, perto da Polônia, disseram duas das pessoas. É responsável pela maior parte das importações de petróleo russo restantes da Alemanha e pode ser atingida por um embargo de petróleo da União Europeia.



A Rosneft se recusou a comentar sobre qualquer possível ação alemã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nacionalização energética?

Uma das pessoas disse que a nacionalização de empresas de energia é uma opção que está sendo considerada, mas que deve ser ponderada com cuidado e justificada com base na garantia do fornecimento de energia.



A Alemanha também pode ter participações em outras empresas, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto. Em 2018, houve um movimento semelhante quando o banco estatal de desenvolvimento KfW comprou 20% da operadora de rede de energia 50Hertz para se defender de uma oferta do State Grid da China.



O pacote final de emergência do governo ainda não foi finalizado. Uma das pessoas alertou que a tomada de participações minoritárias em empresas e a intervenção na refinaria de Schwedt continuam em discussão, mas não foram decididas.



As autoridades também estão examinando como o KfW pode aliviar a pressão sobre empresas estratégicas, apoiando-as com mais empréstimos ou linhas de crédito de emergência que poderiam usar se os preços da energia disparassem e acionassem chamadas de margem dispendiosas em suas posições de mercado.



No início deste ano, o KfW ajudou a empresa de energia alemã Uniper (UN01.DE), a divisão de gás VNG da EnBW (EBKG.DE) e a operadora de usina a carvão Leag a lidar com a volatilidade nos mercados de energia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O KfW se recusou a comentar quais empresas ajudou.



A Alemanha também está examinando como racionaria o gás em caso de emergência. Seu regulador está considerando se deve dar prioridade à indústria sobre as famílias, o que seria uma reversão da política atual em que as empresas seriam cortadas primeiro.



As discussões estão se desenrolando no contexto da guerra na Ucrânia e de um impasse cada vez mais intenso entre Moscou e Bruxelas, que apoiou duras sanções para isolar a Rússia.



O presidente russo, Vladimir Putin, disse a suas forças armadas no Dia da Vitória que eles estavam lutando por sua pátria, mas não deu pistas sobre quanto tempo duraria o ataque à Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Espiral econômica

A Gazprom da Rússia (GAZP.MM) interrompeu as exportações de gás para a Polônia e a Bulgária no mês passado depois que eles se recusaram a pagar em rublos, mas o Kremlin rejeitou as acusações da Comissão Europeia de que Moscou estava usando o fornecimento de gás natural como chantagem.



O Kremlin e a Gazprom disseram repetidamente que a Rússia era um fornecedor de energia confiável.



O Kremlin e a Gazprom não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre a confiabilidade do fornecimento.



Depois de apoiar hesitantemente as sanções ao carvão e ao petróleo, Berlim agora também quer estabelecer um limite, disseram quatro autoridades.



Eles estão preocupados que a redução do gás também possa disparar os preços, permitindo que Moscou lucre com as vendas fora da UE e, assim, ainda não consiga drenar seu baú de guerra.



As autoridades disseram que a Alemanha estava atingindo o limite de sanções que poderia impor sem desencadear uma espiral econômica, com mesmo aqueles na coalizão governista apoiadores da penalização de Moscou com receio de impor sanções ao gás.



Berlim também foi influenciada por capitães da indústria alemã, incluindo executivos-chefes de suas maiores empresas listadas e representantes de empresas ligadas à Rússia, que regularmente se reúnem e pressionam autoridades para não proibir o gás, disse uma pessoa com conhecimento do assunto.



Executivos da empresa disseram a Berlim que estão se preparando para reduzir os laços energéticos com os russos de qualquer forma, mas apelaram ao governo para não forçá-los a fazê-lo imediatamente, disse uma segunda pessoa familiarizada com essas discussões.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE