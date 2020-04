Governo alemão reforça pedido para que população fique em casa até depois da Páscoa

247 - A chefe da maior economia da Europa, a chanceler Angela Merkel reforçou a recomendação de que as pessoas fiquem em casa como forma de enfrentar a pandemia do novo coronavírus.

"Estamos vendo algum efeito pequeno (das medidas), mas estamos longe de onde precisamos estar", disse Merkel a repórteres após uma teleconferência com representantes dos 16 estados alemães. "Sabemos que uma pandemia não leva em conta os feriados", acrescentou, pedindo às pessoas que não viajem durante a Páscoa. A informação é da CNN Brasil.

De acordo com o próprio governo alemão, o país pode encolher até 5,4% neste ano, apesar de pacote de estímulos de mais de 750 bilhões de euros (mais de R$ 4 trilhões).

Mesmo diante desse cenário, a Alemanha decidiu prorrogar as medidas de distanciamento social adotadas no mês passado para frear a disseminação do coronavírus até 19 de abril, depois da Páscoa.

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa