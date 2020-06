Governo argentino perde localização de nuvem de gafanhotos e pede ajuda dos agricultores

De acordo com boletim do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar da Argentina (Senasa), a nuvem está na província de Corrientes, mas a localização exata dos insetos é incerta edit

247 - A nuvem de gafanhotos oriunda do Uruguai que se encontra Argentina, após desviar do Brasil, não está mais localizada. De acordo com boletim do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar da Argentina (Senasa), a nuvem está na província de Corrientes, mas a localização exata dos insetos é incerta porque a área é de "difícil acesso, com poucas estradas".

"Devido às baixas temperaturas, estimamos que ela não se moveu, pelo menos a grandes distâncias", afirma o Senasa. O governo está pedindo ajuda dos agricultores para ajudar a localizar a nuvem. "Nesse sentido, solicitamos aos produtores da área que entrem em contato com a Senasa se tiverem informações sobre a praga."

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.