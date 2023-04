Governo Biden culpa Trump por retirada sem plano estratégico de militares do Afeganistão

John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, o governo Donald Trump fez uma "degradação deliberada" no território afegão edit

247 - O governo dos Estados Unidos culpou o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump pela saída dos militares americanos do Afeganistão sem que houvesse um plano para iniciar o processo de retirada dos oficiais do país asiático. John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, o governo Trump fez uma "degradação deliberada" no território afegão.

"As transições são importantes. Essa é a primeira lição aprendida aqui. E a nova administração não teve muito o que aprender", disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, a jornalistas. "Biden ficou com uma escolha difícil: retirar todas as forças dos EUA ou retomar a luta contra o Talibã", acrescentou.

A Casa Branca defendeu a retirada das tropas. "A América está em uma base estratégica mais forte, mais capaz de apoiar a Ucrânia e cumprir nossos compromissos de segurança em todo o mundo, bem como a competição com a China, porque não está travando uma guerra terrestre no Afeganistão", afirmou.

