Governo Biden discute com aliados sobre defesa da Ucrânia contra "ameaça russa"

Sputnik - O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e seus colegas da França, Alemanha e Reino Unido, discutiram nesta terça-feira (30) em reunião o acordo nuclear iraniano e a atividade militar da Rússia perto da Ucrânia, informou o porta-voz do Departamento, Ned Price.

"O secretário de Estado, Antony Blinken, reuniu-se hoje [30] com o chanceler francês, Jean-Yves Le Drian, o ministro das Relações Exteriores alemão, Heiko Maas, e a secretária do Exterior britânica, Elizabeth Truss, representantes do Quad Transatlântico, em Riga, Letônia", indicou o comunicado. "O secretário Blinken e os chanceleres do Quad discutiram as ameaças à Europa, incluindo os movimentos preocupantes da Rússia em direção à Ucrânia."

Blinken e seus colegas também abordaram as preocupações sobre os esforços para restaurar o Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês), o programa nuclear iraniano, enquanto a 7ª rodada de negociações continua em Viena.

Além disso, Blinken teve um encontro com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, e discutiu a importância de consultas a respeito do apoio à Ucrânia contra o que ele descreveu como "agressão russa".

