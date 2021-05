Governo Biden segue Trump e deporta mais de cem brasileiros em voo que chega ao Brasil na sexta-feira

Após ordem do governo americano de Joe Biden, a decolagem com mais de cem brasileiros deve acontecer por um terminal localizado no Sul dos EUA, no Texas ou no Arizona. Estima-se que cerca de 250 cidadãos do Brasil tenham sido deportados na gestão do antecessor, Donald Trump edit

247 - O governo americano, comandado pelo presidente Joe Biden, mandará de volta ao Brasil, na próxima sexta-feira (21), mais de uma centena de brasileiros que entraram no país irregularmente. A decolagem deve acontecer por um terminal localizado no Sul do país, no Texas ou no Arizona.

A expectativa é que o avião pouse no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte na tarde de sexta-feira com 106 brasileiros, de acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo.

O governo brasileiro não aceita a inclusão no voo daqueles com possibilidade de revisão de sentença, ou que serão separados de suas famílias.

O último voo fretado com brasileiros deportados desembarcou no Brasil em fevereiro do ano passado, quando a Casa Branca era chefiada pelo então presidente Donald Trump, derrotado por Biden. Havia 130 pessoas a bordo e restavam outros 139 detidos sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) dos EUA. Estima-se que cerca de 250 cidadãos do Brasil tenham sido deportados pelo governo trumpista.

As deportações em massa foram autorizadas pelo governo Jair Bolsonaro a partir de meados de 2019. As remoções são comunicadas pelo governo americano ao Itamaraty e à Polícia Federal.

