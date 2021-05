Governo Biden tira gigante chinesa Xiaomi da "lista negra" de Trump

Retirada das restrições acontece após a Xiaomi abrir um processo contra Washington pelo fato do governo do ex-presidente Donald Trump ter colocado a empresa em uma lista negra de companhias chinesas edit

Sputnik - A Xiaomi e o governo dos EUA chegaram a um acordo para colocar à parte as restrições impostas à gigante tecnológica chinesa pela administração Trump.

Responsável pela fabricação de eletrodomésticos, bicicletas elétricas e smartphones, a Xiaomi processou Washington no início de 2021, após o governo do ex-presidente republicano, Donald Trump, a ter colocado em uma espécie de lista negra para companhias chinesas que supostamente tivessem ligações com o Partido Comunista Chinês (PCC).

Durante sua presidência, a Xiaomi caiu de imediato na mira da administração Trump, mesmo tendo afirmado várias vezes que não tinha qualquer conexão com o setor militar do gigante asiático, sob domínio do PCC.

Agora, o Departamento de Defesa dos EUA, concordou em retirar a gigante tecnológica chinesa em causa dessa mesma lista, segundo a informação vinda dos tribunais estadunidenses na terça-feira (11), informa a agência Bloomberg.

"Ambos os partidos concordaram em um jeito de resolver esta litigação sem necessidade de contestação", segundo o documento judicial, citado pela mídia. Antes de 20 de maio, ambos os lados deverão assinar propostas separadas de acordos conjuntos.

Por enquanto, tanto a Xiaomi como os representantes do Departamento de Defesa dos EUA, ainda não comentaram sobre o sucedido.

