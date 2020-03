247 - Comandado pelo chanceler Ernesto Araújo, o Itamaraty determinou a remoção de quatro diplomatas e 11 oficiais e assistentes de chancelaria da representação diplomática brasileira na Venezuela. A determinação, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (5) faz parte do plano do governo Jair Bolsonaro de fechar a embaixada do Brasil em Caracas em um prazo máximo de dois meses.

Ao todo, foram dois diplomatas foram removidos da embaixada em Caracas, além de um que estava lotado no consulado-geral do Brasil na capital venezuelana e outro no consulado em Ciudad Guayana. Outros eis seis assistentes de chancelaria, dois oficiais de chancelaria, além de dois agentes administrativos e um administrador também perderam seus postos. Também houve baixas no vice-consulado do Brasil em Santa Elena do Uairen e em Puerto Ayacucho.