Governo Bolsonaro rejeita participação de representante ucraniano em cerimônia de doações ao país

247 - O Itamaraty não convidou nenhum representante da Ucrânia para a cerimônia desta segunda-feira (7), sobre a operação humanitária do Brasil com o país, para o envio, através do Ministério da Defesa, de 11,6 toneladas de doações que chegaram à Polônia.

De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, em O Globo, o Ministério da Defesa deixou a cargo do Itamaraty o convite, que não foi feito.

No documento enviado ao ministério, o Itamaraty disse que “prefere” que a lista de convidados para a cerimônia seja “exclusivamente” de autoridades brasileiras, sem a representação de outros países.

A decisão chamou a atenção dos envolvidos na ação, que esperavam a presença de um representante do governo da Ucrânia no evento para receber as doações.

Na semana passada, o encarregado de negócios da embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, cobrou de Bolsonaro a condenação dos ataques da Rússia à Ucrânia.

