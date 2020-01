Governo brasileiro não reconhece eleição que tirou Guaidó

O governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro anunciou que não vai reconhecer a derrota de seu aliado Juan Guaidó, que em votação pelos membros da Assembleia Nacional (Parlamento) foi afastado do comando da Casa. A posição brasileira é uma escalada na política de intervenção nos assuntos internos do país vizinho edit

247 - Por meio do Twitter de Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, o Brasil anunciou que não vai reconhecer a eleição que tirou seu aliado Juan Guaidó da presidência do Parlamento venezuelano.

"Brasil não reconhecerá qualquer resultado dessa violência e afronta à democracia", escreveu Ernesto Araújo.