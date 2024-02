Governo brasileiro troca experiências de combate à fome e à pobreza com líderes africanos

Apoie o 247

247 - O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, encontra-se na Etiópia acompanhando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma missão oficial voltada para fortalecer a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A comitiva brasileira participa da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da União Africana (UA), onde discute estratégias para enfrentar os desafios sociais e alimentares no continente.

“O presidente Lula ressaltou o compromisso do Brasil de ampliar relações em todas as áreas com a Etiópia e, também, apresentou a importância para a construção das bases, com a Etiópia e demais países da África, para a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza”, disse o ministro após reunião ampliada com o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, em Adis Abeba, nesta sexta-feira (16). >>> Lula convida primeiro-ministro etíope para Aliança Global Contra a Fome

A comitiva brasileira vai apresentar durante as reuniões com líderes e representantes da área social e da agricultura dos países da União Africana, as experiências exitosas do Brasil no combate à fome e à pobreza, como a execução do Programa de Aquisição de Alimentos e o Bolsa Família. O objetivo do diálogo é encontrar caminhos para estabelecer a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, no contexto do G20.

“Nosso objetivo é garantir que a gente tenha a construção dos termos da Aliança Global e o máximo de adesão”, complementou o ministro. A União Africana passou a ser membro do G20 no ano passado, mas para aderir à aliança idealizada e proposta pelo governo brasileiro, não é necessário que o país componha o grupo de países com as maiores economias do mundo.

“Foi muito importante ouvir do primeiro-ministro da Etiópia que, tanto do ponto de vista dos BRICS, como das propostas que o Brasil apresentou a partir do G20, nosso país poderá contar com a Etiópia para avançar no desenvolvimento com mais igualdade”, disse Dias.

