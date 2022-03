Governo britânico dificulta regularização dos refugiados ucranianos, denuncia oposição

De acordo com os últimos dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Reino Unido, cerca de 50 vistos foram atribuídos a ucranianos nas últimas 48 horas edit

Apoie o 247

ICL

Emeline Vin, da RFI - O governo britânico afirma que deverá receber pelo menos 200 mil pessoas, mas teria concedido poucos vistos até agora, de acordo com membros do Partido Trabalhista. Segundo o Alto Comissariado da ONU para refugiados, mais de 1,7 milhão de refugiados já deixaram a Ucrânia desde o início da guerra, em fevereiro.

De acordo com os últimos dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Reino Unido, cerca de 50 vistos foram atribuídos a ucranianos nas últimas 48 horas. O número é ínfimo se comparado ao mais de 10 mil pedidos feitos desde a abertura de um programa específico para receber a população que foge da invasão russa.

A ministra do Interior, Priti Patel, prometeu que vai acelerar o processo e anunciou, nesta segunda-feira (7), novos critérios para receber os refugiados, que irão facilitar a obtenção de um visto. Por enquanto, apenas ucranianos com parentes próximos no Reino Unido ou que tenham uma proposta de emprego podem dar entrada na documentação. Apenas uma minoria preenche esses requisitos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A burocracia britânica na gestão da concessão de refúgio gerou críticas na oposição. "Nosso país não entende a emergência da situação", criticou a parlamentar Yvette Cooper, do Partido Trabalhista. No Twitter, ela lamentou a falta de planejamento britânico e denunciou a situação de algumas famílias ucranianas, obrigadas a voltar para Calais, no norte da França, e solicitar um visto em território francês.

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, enviou uma carta para a ministra do Interior britânica após a chegada de 150 refugiados recusados pelo Reino Unido. A notícia ganhou destaque no jornal The Independent neste domingo (6). Londres também é alvo de críticas por ter adotado sanções consideradas "leves" contra os oligarcas russos que possuem diversas propriedades no país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Magnatas russos financiam Partido Conservador

O Partido Conservador britânico é financiado há anos pelo dinheiros dos magnatas. Desde a chegada do premiê Boris Johnson ao poder, em 2019, a legenda recebeu cerca de 10 milhões de libras (o equivalente a € 2 milhões) dos milionários russos. A oposição trabalhista pede que esse dinheiro seja revertido para associações caritativas ucranianas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a ONU, cerca de 1 milhão e 735 mil pessoas já deixaram a Ucrânia desde o início do conflito. Esse número deve crescer, principalmente após a abertura de corredores humanitários que permitirão, teoricamente, que os civis cercados nas grandes cidades possam deixar o país.

"Mais de 1,5 milhão de refugiados vindos da Ucrânia atravessaram o país em direção a um território vizinho em dez dias. Esta é a crise de refugiados que se instalou mais rapidamente na Europa desde a Segunda Guerra Mundial", escreveu, em um tuíte, o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi. Segundo a ONU, quatro milhões de pessoas podem deixar a Ucrânia para escapar da guerra.