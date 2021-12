Governo Britânico tentou desestabilizar governo de Cuba através de homofobia e racismo

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Nathália Urban, 247 - Documentos obtidos pelo jornalista John McEvoy e publicados no site Declassified mostram que depois que os Estados Unidos cortaram as relações diplomáticas com Cuba, em janeiro de 1961, a embaixada britânica em Havana funcionou como representante da ação secreta dos Estados Unidos e da coleta de informações contra o governo revolucionário de Fidel Castro.

As operações britânicas, realizadas pelo Departamento de Pesquisa de Informação do Ministério das Relações Exteriores (IRD), foram projetadas para deslegitimar a promoção de Cuba da distribuição de riqueza e apoiar as tentativas dos EUA de derrubar Castro.

O IRD, uma unidade de propaganda da guerra fria, procurou censurar funcionários cubanos importantes e planejou espalhar rumores homofóbicos sobre o segundo em comando e irmão de Fidel, Raúl Castro.

PUBLICIDADE

Os arquivos britânicos recém-divulgados também mostram que durante os anos 1970, o IRD produziu documentos falsos em uma tentativa de atacar as campanhas anti-apartheid de Cuba na África.

Discurso homofóbico contra os Castro

Em agosto de 1962, Leslie Boas, oficial de informação regional da Grã-Bretanha para a América Latina com base em Caracas, Venezuela, distribuiu um relatório sobre as principais personalidades políticas em Cuba. “Depois de ler o relatório”, observou Boas, “ocorreu-me que poderíamos fazer uso eficaz de algumas das informações nele contidas para fins de propaganda”.

PUBLICIDADE

O IRD foi convidado a "fazer alguma pesquisa" a fim de produzir "munição" adicional contra os assessores de Castro. Rosemary Allott, oficial sênior do IRD, sugeriu que a unidade “pode incluir rumores adequados que circulam em Cuba (ouvi uma em Havana - já esquecida - sobre Raúl Castro ser homossexual). Na verdade, podemos pedir a Havana para outros fins que nos envie todas as piadas e histórias contra-revolucionárias ”.

O relatório do Departamento de Pesquisa de Informação do Ministério das Relações Exteriores dizia “A homossexualidade de Raul Castro ... seria adequada para inclusão”.

Luta africana

PUBLICIDADE

Após a revolução cubana ter sobrevivido aos esforços de desestabilização patrocinados pelos EUA e pela Grã-Bretanha durante os anos 1960, em meados da década de 1970, Cuba enviava dezenas de milhares de soldados a Angola em apoio ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), liderado por António Agostinho Neto.

Angola é uma nação rica em recursos e estava sendo desestabilizada pelo apartheid da África do Sul e seus representantes no país. Funcionários do IRD procuraram atacar o apoio de Cuba ao MPLA, apresentando a situação como sendo devido ao neocolonialismo da União Soviética.

Em 1976, o IRD produziu um livreto - supostamente proveniente de uma organização chamada ‘União Africana’ - intitulado “Neo-colonialismo por procuração”. O livreto acusava Cuba de uma ocupação gradual de Angola e argumentava que o antirracismo cubano era insincero e egoísta.

PUBLICIDADE

“A reivindicação de Cuba por uma sociedade igualitária é falsa”, observou o livreto. “Cuba é uma colônia branca, onde muito poucos negros ou mulatos podem ocupar cargos de alto poder”.

Ele acrescentou: “Essas ações não podem de forma alguma ser chamadas de não alinhadas! Será o chamado internacionalismo’ soviético que vencerá no final se os cubanos continuarem sem controle! ”.

O livreto foi enviado a várias nações africanas, com o objetivo de influenciar as discussões na conferência do Movimento Não-Alinhado em Colombo, Sri Lanka, em agosto de 1976.