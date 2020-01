Governo chinês diz que vai garantir crescimento em patamar 'razoável'

247 - A China continuará implementando suas políticas de controle macroeconômico e potencializando as expectativas do mercado em 2020 a fim de garantir que seu crescimento econômico se mantenha dentro de uma faixa razoável, prometeu na quarta-feira (15) o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang.

O primeiro-ministro chinês, também membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, disse que o país acelerará a criação de um ambiente de negócios orientado ao mercado, com base nas leis, e internacionalizado para reativar as entidades de mercado, informa a Xinhua.

A implementação de reduções de impostos e tarifas será expandida, e medidas mais efetivas serão tomadas para resolver as dificuldades financeiras de pequenas e microempresas, disse.

Li sublinhou a importância de um ambiente de negócios flexível e justo para as empresas, e indicou que deve haver uma menor intervenção do governo nas atividades microeconômicas.

Li também pediu o desenvolvimento de novas indústrias e empresas para combater a pressão de desaceleração, e incentivou as empresas do país a participar da cooperação internacional e a desenvolver e diversificar seus negócios.

O investimento em infra-estrutura e em instalações urbanas será fortalecido nos setores fracos, e haverá um maior apoio para a expansão e a modernização do consumo para revelar o vasto potencial do mercado nacional, afirmou Li.