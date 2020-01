Governo chinês pede prevenção científica e controle do novo coronavírus

A vice-primeira-ministra chinesa, Sun Chunlan, destacou nesta segunda-feira a importância da prevenção e controle científico e ordenado do novo coronavírus (2019-nCoV), que causou mais de 200 casos de pneumonia no país edit

A pneumonia causada pelo novo coronavírus foi classificada como doença contagiosa de Classe B e vem sendo abordada como doença infecciosa de Classe A, revelou Sun, acrescentando que medidas como monitoramento epidêmico e quarentena devem ser tomadas de acordo com a lei.

Ela pediu que a cidade de Wuhan, onde 198 casos foram confirmados até às 18h de segunda-feira, tome medidas mais estritas para controlar a propagação do vírus na região além de sua transmissão a outros locais.

Sun exigiu esforços concentrados na pesquisa científica do vírus, destacando que procedimentos de tratamento e remédios efetivos devem ser descobertos o mais rápido possível.

Ela também exaltou a importância da abertura e transparência de informações, além da comunicação e cooperação internacional.