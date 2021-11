Governo chinês pede que famílias estoquem produtos básicos antes do inverno

Apoie o 247

XANGAI / PEQUIM, 2 de novembro (Reuters) - O governo chinês disse às famílias para manter as necessidades diárias em estoque em caso de emergências, depois que os surtos de COVID-19 e as chuvas excepcionalmente fortes que causaram um aumento nos preços dos vegetais aumentaram as preocupações sobre a escassez de suprimentos.



A diretiva do Ministério do Comércio na noite de segunda-feira despertou alguma preocupação nas redes sociais domésticas de que pode ter sido desencadeada por tensões aumentadas com Taiwan, enquanto alguns disseram que as pessoas estavam correndo para estocar arroz, óleo de cozinha e sal.



"Assim que essa notícia foi divulgada, todos os idosos perto de mim entraram em pânico ao comprar no supermercado", escreveu um usuário no Weibo da China, semelhante ao Twitter.

A mídia local também publicou recentemente listas de produtos recomendados para armazenar em casa, incluindo biscoitos e macarrão instantâneo, vitaminas, rádios e lanternas.



A resposta pública forçou a mídia estatal na terça-feira a tentar acalmar os temores e esclarecer a declaração do ministério.



O Economic Daily, um jornal apoiado pelo Partido Comunista, disse aos internautas para não ter "muita imaginação hiperativa" e que o objetivo da diretiva era garantir que os cidadãos não fossem pegos desprevenidos se houvesse um bloqueio em sua área.



O Diário do Povo disse que o ministério emite tais avisos todos os anos, mas emitiu suas instruções no início deste ano por causa de desastres naturais, o aumento nos preços de vegetais e casos recentes de COVID-19.



A declaração do ministério na noite de segunda-feira exortou as autoridades locais a fazer um bom trabalho para garantir o fornecimento e preços estáveis, e a avisar com antecedência sobre quaisquer problemas de fornecimento.

CLIMA EXTREMO



O governo normalmente faz esforços extras para aumentar o fornecimento de vegetais frescos e carne suína antes do feriado mais importante da China, o Ano Novo Lunar, que em 2022 cai no início de fevereiro.



Mas este ano, esses esforços se tornaram mais urgentes depois que as condições climáticas extremas no início de outubro destruíram plantações em Shandong - a maior região de cultivo de vegetais do país - e como surtos de casos de COVID-19 que se estendem do noroeste ao nordeste do país ameaçam interromper o fornecimento de alimentos .



Na semana passada, os preços do pepino, espinafre e brócolis mais que dobraram em relação ao início de outubro. O espinafre era mais caro do que alguns cortes de carne de porco, a 16,67 yuans (US $ 2,60) por quilo, indicou um índice de preços de vegetais em Shouguang, um centro comercial em Shandong.



Embora os preços tenham diminuído nos últimos dias, os economistas esperam um aumento significativo na inflação de preços ao consumidor em outubro, o primeiro em cinco meses.

A pandemia aumentou o foco na segurança alimentar, com o governo elaborando uma lei de segurança alimentar e delineando novos esforços para reduzir o desperdício de alimentos.



O ministério do comércio disse que as autoridades locais deveriam comprar vegetais que possam ser armazenados com bastante antecedência e também fortalecer as redes de entrega de emergência. Informações sobre preços e oferta e demanda de commodities devem ser divulgadas em tempo hábil para estabilizar as expectativas das pessoas, acrescentou.



A China também planeja liberar reservas de vegetais "no momento apropriado" para conter a alta dos preços, de acordo com uma reportagem da TV estatal na noite de segunda-feira. Não está claro quais vegetais a China tem em reservas e qual o tamanho dessas reservas.



O órgão de planejamento estadual pediu o replantio atempado de vegetais, exortando os governos locais a apoiarem a produção de rápido crescimento, de acordo com o relatório.



A China tem cerca de 100 milhões de mu (6,7 milhões de hectares) plantados com vegetais, disse o ministério da agricultura.

