Governo colombiano matou quatro menores de idade em bombardeio na selva de Chocó

247 - O bombardeio do Exército da Colômbia contra os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) no último dia 16 de setembro na selva de Chocó, no oeste do país, levou à morte de quatro menores - dentre os oito mortos durante a ação militar -, segundo o Instituto de Medicina Legal (IML).

A informação foi revelada após pedido do senador da oposição Iván Cepeda, que denunciou uso de “métodos totalmente desproporcionais como o bombardeamento contra grupos em que haja menores ou adolescentes”.

É o terceiro caso registrado, este ano, de morte de menores em bombardeios do Exército contra guerrilheiros. No dia 2 de março, no município de Calamar, em Guaviare, em bombardeio contra dissidentes das FARC liderados por Miguel Botache (vulgo Gentil Duarte), o Exército matou 14 menores de idade.

O ministro da Defesa, Diego Molano, justificou o "uso legítimo da força" contra menores recrutados pelos guerrilheiros, porque os jovens teriam se tornado "máquinas de guerra que ameaçam a sociedade colombiana".

