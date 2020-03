Governo cubano atualiza plano de controle e prevenção do novo coronavírus

247 - O surto que acomete vários países no mundo motivou que no início da semana o Birô Político do Partido Comunista - em uma reunião liderada por seu Primeiro Secretário, General do Exército Raúl Castro Ruz - discutisse a adoção de novas medidas para conter o risco de introdução e disseminação do novo coronavírus em Cuba.

O presidente da República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, garantiu na reunião do Conselho de Ministros nesta quinta-feira (5) que foi realizado intenso trabalho de atualização e aprimoramento do Plano de enfrentamento da doença, apresentado em primeira versão na sessão do mês de janeiro, quando o contexto era diferente.

O que estamos fazendo agora, disse ele, até nos ajudará a adaptar o plano a outras situações epidêmicas que possamos ter no futuro, informa o jornal Granma.