Governo cubano confirma primeiro caso de varíola dos macacos

Opera Mundi - O Ministério da Saúde Pública cubano confirmou no último sábado (20/08) o primeiro caso de varíola dos macacos no país, no caso de um cidadão de nacionalidade italiana, que chegou ao país como turista em 15 de agosto.

Segundo as autoridades sanitárias, durante o tempo que permaneceu na ilha, o paciente hospedou-se em uma residência alugada e visitou diversos lugares nas províncias do oeste de Cuba. Ao mesmo tempo, especificam que em 17 de agosto o paciente apresentou sintomas gerais e em 18 de agosto visitou os centros médicos após a persistência das manifestações da doença.

O Ministério da Saúde Pública indica que apesar dos tratamentos que o paciente tem recebido, seus sintomas agravaram-se e levaram ao seu internamento e tratamento intensivo. "Está em estado crítico, com perigo de vida. Possíveis causas associadas que podem ter condicionado a sua gravidade", afirmam sobre o estado de saúde do cidadão italiano.

O paciente foi confirmado positivo para varíola dos macacos após coleta de amostras, que foram enviadas ao laboratório do Instituto Pedro Kourí de Medicina Tropical.

Por fim, o órgão de saúde informou que estão sendo realizadas investigações epidemiológicas no país para tomar medidas de controle da doença e impedir sua propagação na ilha.

