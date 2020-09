Governo da Belarus espanca manifestantes; 100 mil vão às ruas pedir renúncia de presidente por fraude em eleições

247 - A situação na Belarus se agrava. Cem mil manifestantes foram às ruas para pedir a saída do presidente Alexandr Lukachenko e foram recebidos com muita violência pelos agentes de segurança do governo.

Segundo jornalistas da AFP, a mobilização foi bem maior neste domingo do que nos anteriores.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “tropas do Exército, policiais da Omon (tropa de elite) e homens mascarados sem insígnia bloquearam passeatas, agarraram e espancaram manifestantes durante a tarde, no 29º dia seguido de protestos contra o resultado da eleição do dia 9 ---que foi fraudada, segundo os opositores de Lukachenko.”

A matéria ainda informa que “houve correria pelas ruas da capital e os agentes não identificados quebraram a porta de um café para perseguir pessoas que estavam tentando se abrigar.”

