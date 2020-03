Governo da Índia também para o país por três semanas e coloca 1,3 bilhão de pessoas em casa

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, informou que o povo do seu país passará por querentenas por causa do coronavíru. "Hoje a Índia está no estágio em que nossas ações hoje decidirão em que medida podemos reduzir o impacto desse desastre", disse edit

247 - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, informou que o país fará campanhas para que as pessoas fiquem em suas casa em decorrência dos casos de coronavírus. De acordo com a universidade Johns Hopkins (EUA), o número de casos no país é de pelo menos 425.

"Hoje a Índia está no estágio em que nossas ações hoje decidirão em que medida podemos reduzir o impacto desse desastre. Este é o momento de fortalecer nossa determinação repetidas vezes", disse. Os relatos foram publicados no The Economic Times.

De acordo com o primeiro-ministro, o objetivo é "garantir que a vida diária não seja prejudicada por ninguém". "Estamos tomando todas as medidas para garantir o fornecimento contínuo de mercadorias essenciais", afirmou.