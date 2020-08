Governo de Belarus cassa credenciais, expulsa jornalistas estrangeiros, prende opositores e bloqueia 70 sites informativos

Medidas adotadas pelo governo de Belarus, país do Leste Europeu, incluem o cancelamento de dezenas de jornalistas, deportação de estrangeiros e processos movidos contra repórteres por “ações não autorizadas”, além do bloqueio de mais de 70 sites informativos para tentar conter manifestantes que pedem novo pleito desde a eleição do dia 9 de agosto edit

247 - O governo da Belarus, país do Leste Europeu, cancelou a credencial de dezenas de jornalistas de veículos internacionais, deportou estrangeiros e vai processar repórteres bielorrussos por “ações não autorizadas”. Além disso, neste sábado (29) também prendeu opositores e bloqueou mais de 70 sites informativos. A reportagem é do jornal Folha de S. Paulo.

As medidas adotadas tentam intimidar manifestantes que pedem novo pleito e protestam contra o ditador Aleksandr Lukachenko desde a eleição presidencial do dia 9 de agosto. Cerca de 7.000 pessoas foram presas nos primeiros três dias de protestos no país, com 4 mortos e centenas de feridos.

