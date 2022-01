Governo de Biden cria nova unidade para combater 'crescente terrorismo doméstico'

Apoie o 247

Sputnik - Para combater o que chamou de aumento de "ideologias antigovernamentais", o Departamento de Justiça dos EUA criou um esquadrão especial que investigará casos de extremismo local.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ, na sigla em inglês) criou nesta terça-feira (12) uma unidade especial para combater o terrorismo doméstico. As autoridades norte-americanas entendem que a ameaça de extremismo violento aumentou.

O número de investigações do FBI de suspeitos acusados ​​de extremismo doméstico mais que dobrou desde a primavera de 2020, disse o chefe da divisão de segurança nacional do departamento, Matthew G. Olsen, em depoimento perante o Comitê Judiciário do Senado.

"Vimos uma ameaça crescente daqueles que são motivados por animosidade racial, bem como daqueles que se atribuem a ideologias extremistas antigovernamentais" disse Olsen aos senadores.

Olsen revelou a formação da nova unidade poucos dias depois do aniversário de um ano da invasão ao Capitólio, um evento que o presidente Joe Biden classificou como o "pior ataque à nossa democracia desde a Guerra Civil".

Uma autoridade do FBI, Jill Sanborn, disse na audiência de terça-feira (11) no Senado que a maior ameaça terrorista vem de extremistas solitários que buscam realizar ataques domésticos, escreve o The New York Times. O extremismo racial tem sido a principal preocupação do FBI com terrorismo doméstico desde 2019.

No ano passado, o governo Biden divulgou uma estratégia nacional para combater o extremismo doméstico, que pedia a prevenção do recrutamento por grupos extremistas e o reforço do compartilhamento de informações entre as autoridades.

Em sua proposta orçamentária, o Departamento de Justiça solicitou US$ 101 milhões (R$ 562 milhões) para combater o terrorismo doméstico.

Vale lembrar, no entanto, que o Congresso norte-americano ainda não aprovou o projeto de dotações anuais. Portanto, nenhum pedido de financiamento da agência foi concedido.