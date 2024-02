Governo de Israel prende 21 judeus que protestavam contra o genocídio e pediam paz na Palestina

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Vinte e uma pessoas foram detidas durante o protesto anti-governo em Tel Aviv, mais cedo nesta noite, informa a Polícia de Israel em um comunicado, alegando que elas "se reuniram ilegalmente" na rua e perturbaram a paz. "Infelizmente, hoje vimos um número de manifestantes que vieram com o propósito de confrontar a polícia, e não para um protesto legítimo", acrescenta o comunicado.

O protesto ocorreu em meio a tensões políticas crescentes e descontentamento popular em relação às políticas belicistas de Benjamin Netanyahu contra o povo palestino. As informações são do Times of Israel .

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: