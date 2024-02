Governo do Cazaquistão renuncia em meio a tentativa de aprovar reformas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

DW - O governo do Cazaquistão sob o comando do primeiro-ministro Alichan Smailov renunciou nesta segunda-feira (5), anunciou o gabinete do presidente.



O presidente Kassym-Jomart Tokayev aceitou a decisão e nomeou o vice-primeiro-ministro Roman Sklyar como sucessor interino de Smailov.

“Os membros do governo do Cazaquistão continuarão a desempenhar as suas funções até que o novo executivo seja aprovado”, afirma o comunicado do gabinete do presidente.

Leia a íntegra no DW.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: