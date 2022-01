Governo do Haiti confirma atentado contra o primeiro-ministro

O gabinete do primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, confirmou que o chefe do governo foi alvo de um atentado edit

Sputnik - O gabinete do primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, confirmou que o chefe do governo foi alvo de um atentado, em Gonaives, no noroeste do país, após a cerimónia religiosa do aniversário da independência, no último sábado (1º).

"O primeiro-ministro foi vítima de um atentado", disse um membro do gabinete à Sputnik, informando ainda sobre a abertura de uma investigação para encontrar os responsáveis.

Ariel Henry e sua comitiva oficial precisaram deixar a Igreja de São Carlos Borromeu, na cidade que marcou a independência do Haiti, após ataque de armas automáticas próximas ao local.

O chefe do governo foi à cerimônia apesar das ameaças de opositores, como as Forças Revolucionárias de Raboto, que ligam Henry ao assassinato do ex-presidente haitiano Jovenel Moise, em julho de 2021.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a delegação oficial é vista protegida por seguranças em meio a tiros, na saída da igreja, enquanto a polícia responde aos disparos.

ATENCIÓN. Este es el video en el que se ve cuando abren fuego contra el primer ministro de Haití, @DrArielHenry al concluir una misa por el 218 aniversario de la independencia de #Haití celebrada en Gonavies. Salió ileso del atentado. #rcnoticias #robertocavada pic.twitter.com/0joWpOhjWL — Roberto Cavada (@rcavada) January 2, 2022

A mídia local informou que ao menos uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas. De acordo com o portal Rezo Nowdes, três outros agentes morreram, embora o governo ainda não tenha divulgado os números oficiais.

O ministro da Justiça, Berto Dorcé, anunciou a abertura de inquérito, bem como ações públicas contra os autores e cúmplices dos "atos de banditismo", que, segundo ele, "não ficarão impunes".