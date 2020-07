Governo do Irã diz que não se ajoelhará perante sanções americanas

O presidente do Irã, Hassan Rohani, diz que seu país é forte o suficiente para enfrentar as sanções impostas pelos EUA e nunca se ajoelhará edit

247 - "O povo iraniano mostrou que é forte o suficiente para enfrentar as pressões e sanções impostas ao país", enfatizou o presidente Hassan Rohani neste sábado (25).

Falando em uma sessão do Comitê Nacional de Combate ao Novo Coronavírus, em Teerã, o presidente elogiou a nação persa por resistir aos embargos norte-americanos, especialmente em meio à pandemia da Covid-19.

Apesar de sofrer os impactos das sanções nos últimos dois anos, a nação iraniana continuará, sem dúvida, a superar as pressões futuras, mesmo que sejam maiores.

Rohani parabenizou o sucesso de seu governo na gestão do país em meio ao surto de coronavírus e enfatizou que, apesar das sanções econômicas, o país não sofre sérios problemas ou crises.

Os EUA mantêm a "pressão máxima" contra o Irã desde que abandonaram um acordo internacional assinado com Teerã em maio de 2018 sobre o programa nuclear iraniano.

Desde então, retomou os embargos econômicos levantados sob o pacto. De fato, os EUA tentaram estrangular a economia do Irã, reduzindo as exportações do país, em particular de petróleo, a zero.

Para minimizar os efeitos das sanções, o Irã conseguiu impulsionar o crescimento em seu setor econômico não petrolífero.

As autoridades iranianas rejeitam as sanções dos EUA, que consideram um "terrorismo econômico" e um "crime contra a humanidade" por afetar o povo, especialmente em meio à pandemia da Covid-19, mas garantem que as pressões nunca poderão dobrar a nação iraniana, informa a HispanTV.

