Governo do Irã entrega ao parlamento projeto de lei de adesão à Organização de Cooperação de Xangai

Sputnik - O projeto de lei sobre a adesão do Irã à Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês) foi submetido ao parlamento pelo governo de Teerã, disse o porta-voz Ali Bahadori Jahromi, nesta quarta-feira (14).

O governo do Irã concluiu a verificação do projeto de lei e o entregou ao parlamento para dar prosseguimento aos processos legais para solicitação de adesão ao grupo, de acordo com o porta-voz. Ele também acrescentou que a adesão do Irã à SCO contribuiria para a promoção dos interesses econômicos de Teerã e ajudaria a desenvolver uma política externa mais equilibrada.

O presidente iraniano Ebrahim Raisi chegou a Samarcanda nesta quarta-feira para participar da cúpula da SCO, que acontece dos dias 15 a 16 de setembro.

Ainda na terça-feira (13), o assessor do Kremlin, Yury Ushakov, disse que o Irã iria participar da cúpula da SCO de 2023, na Índia, como membro pleno da organização.

A SCO é uma organização internacional fundada pela China, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Rússia e Uzbequistão em 2001. No ano de 2017, Índia e Paquistão também foram admitidos na organização. Dentre os países observadores da SCO estão Afeganistão, Belarus, Irã e Mongólia, enquanto os países parceiros são Armênia, Azerbaijão, Camboja, Nepal, Sri Lanka e Turquia. No mês de julho, Belarus apresentou sua inscrição para ingressar na organização como membro de pleno direito.

Mais cedo na quarta-feira, o Uzbequistão disse que Egito e Catar receberam o status de parceiros de diálogo da SCO.

