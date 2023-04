Governo do Japão diz que não há chances de míssil norte-coreano cair perto de Hokkaido

Apoie o 247

247/Sputnik - O governo do Japão informou que não há chances de um míssil norte-coreano cair perto da ilha no Norte do país de Hokkaido.

As autoridades japonesas emitiram uma ordem de evacuação para os moradores de Hokkaido no início da quinta-feira, em meio aos temores de que o míssil lançado por Pyongyang no início do dia pudesse cair em algum lugar perto da ilha, um correspondente do Sputnik relatou depois de receber uma notificação correspondente em seu telefone.



"Evacuação de emergência. Evacuação de emergência. Imediatamente evacue dentro de casa ou nos porões. O míssil cairá no mar perto da ilha de Hokkaido às 8h [horário local, 23h GMT de quarta-feira]. Evacue imediatamente", disse a notificação.



A agência de notícias Yonhap informou no início do dia, citando os militares sul-coreanos, que a Coreia do Norte lançou um míssil balístico não especificado em direção ao Mar do Japão. A agência de notícias Kyodo informou, citando fontes do governo, que o míssil já havia caído fora da zona econômica exclusiva do Japão.



A Guarda Costeira do Japão também disse que a Coreia do Norte lançou um suposto míssil balístico e pediu aos cidadãos que fiquem longe dos fragmentos do míssil, caso algum seja encontrado.



Foi o nono lançamento de míssil balístico pela Coreia do Norte este ano. No ano passado, Pyongyang realizou 37 lançamentos de mísseis balísticos.

