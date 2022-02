Governo dos Estados Unidos oferece ajuda para ajudar Zelensky a sair da Ucrânia

Apoie o 247

Do site RT – Autoridades do governo dos EUA estão preparadas para ajudar na evacuação do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de Kiev e estão discutindo lugares seguros onde ele poderia representar o governo ucraniano no exílio, informou o Washington Post na sexta-feira.

Segundo o jornal, que citou um “alto funcionário dos EUA”, representantes do governo dos EUA “falaram nos últimos dias com Zelensky sobre uma variedade de questões de segurança, incluindo os lugares mais seguros para o presidente se situar para garantir a continuidade do governo ucraniano.”

O presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, o deputado Adam Schiff (D-CA) fez comentários semelhantes, alegando que o governo dos EUA estava tentando tornar Zelensky “consciente” da “ameaça a ele pessoalmente” e estava “pronto para ajudá-lo de qualquer maneira''.

Um funcionário ucraniano não identificado também disse ao Washington Post que a própria equipe de segurança de Zelensky estava preparada e pronta para evacuá-lo para um local seguro, no entanto, Zelensky se recusou a deixar a capital da Ucrânia enquanto o conflito com a Rússia continua.

