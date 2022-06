Governo dos EUA afirma em site oficial que não apoia independência de Taiwan

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O governo dos EUA voltou a atualizar o texto sobre as relações que tem com Taiwan, voltando a sublinhar que Washington não apoia a independência da ilha autogovernada.

"A abordagem dos Estados Unidos em relação a Taiwan tem permanecido consistente ao longo das décadas e administrações. Os Estados Unidos têm uma política de longa data em relação à China, que é guiada pela Lei das Relações com Taiwan, os três Comunicados Conjuntos EUA-China e as Seis Garantias", indica a seção "Relações EUA-Taiwan" no artigo "Relações dos EUA com Taiwan".

"Nos opomos a quaisquer mudanças unilaterais no status quo de qualquer lado; não apoiamos a independência de Taiwan; e esperamos que as relações dos dois lados do estreito [de Taiwan] sejam resolvidas por meios pacíficos", continuou a Folha de Dados do Departamento de Estado norte-americano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 5 de maio o Departamento de Estado dos EUA alterou suas páginas web relativamente a Taipé e o perfil do território autogovernado. A parte das "robustas relações não oficiais" foi então deslocada para essa última página, que também deixou de dizer que "não apoiamos a independência de Taiwan", apesar de manter lá a declaração de que Washington "reconhece a posição chinesa de que existe apenas uma China e Taiwan é parte da China".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A República Popular da China (RPC) tem instado Washington a apoiar a posição de indivisibilidade do território chinês, apesar de os EUA na prática manterem relações com Taipé através do Lei das Relações com Taiwan de 1979, adotada no mesmo ano em que o governo americano passou a reconhecer Pequim como única representante da China. Desde a administração de Donald Trump (2017-2021) que os EUA têm aumentado os laços com o território autogovernado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já Pequim nunca reconheceu a independência de Taiwan, declarando que a ilha é uma província renegada que um dia vai se reunificar com toda a China. Os EUA têm enviado apoio militar a Taipé em resposta ao que afirmam ser planos para invadir a ilha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE