Governo dos EUA divulga documento que embasou operação na casa de Trump

Trump estaria mantendo mais de 700 páginas de documentos com informações confidenciais da Defesa Nacional e da Casa Branca, incluindo uma relação de espiões e informantes edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos tornou público, nesta sexta-feira, 26, trechos do depoimento que embasou o pedido de busca e apreensão na residência do ex-presidente Donald Trump, na Flórida.

Das 32 páginas totais do documento, 11 foram totalmente censuradas enquanto as outras sofreram algum tipo de edição – isso porque a investigação contra Trump ainda não se encerrou.

Segundo o documento, Trump estaria mantendo mais de 700 páginas de documentos com informações confidenciais da Defesa Nacional e da Casa Branca, incluindo uma relação de espiões e informantes; além de anotações manuscritas do ex-presidente com informações de interesse da inteligência nacional.

Dentre os itens removidos pelo FBI em Mar-a-Lago, na Flórida, estão 20 caixas, pastas de fotos e uma carta de clemência escrita em nome do estrategista político Roger Stone, aliado de Trump; além de informações sobre o “Presidente da França”, mas não houve divulgação desse conteúdo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.