Governo dos EUA emite alerta: "Não façam viagens para a Alemanha e Dinamarca"

Sputnik - Em comunicado emitido nesta segunda-feira (22), os EUA desaconselharam a população norte-americana a viajar para a Alemanha e Dinamarca por causa do aumento do número de casos de Covid-19 na Europa.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos EUA elevaram para o "nível quatro" a recomendação contra viagens para alguns países europeus, incluindo a Alemanha e a Dinamarca.

Atualmente, a entidade lista cerca de 75 destinos em todo o mundo no "nível quatro", com muitos países europeus na lista, incluindo Áustria, Reino Unido, Bélgica, Grécia, Noruega, Suíça, Romênia, Irlanda e República Tcheca.

As recentes medidas adotadas pelo governo de Joe Biden evidenciam a crise pandêmica na Europa, que deflagrou nas últimas semanas um aumento exponencial nos casos de coronavírus.

De acordo com a Reuters, o número de contaminados na Alemanha tem aumentado vertiginosamente, especialmente entre os idosos, cujas duas primeiras injeções da vacina contra a Covid-19 foram no início do ano, e entre as crianças que não são elegíveis para a inoculação.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as taxas de transmissão em 53 países europeus são de "grande preocupação", e novos casos estão se aproximando de níveis recordes.

Vale lembrar que, neste momento, a Áustria está em lockdown, e o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, alertou na última sexta-feira (19) que a Alemanha deve seguir o mesmo exemplo.

