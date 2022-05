Governo e oposição da Alemanha concordam em elevar orçamento de defesa em 100 bilhões de euros

Apoie o 247

247 - O governo de coalizão da Alemanha e a oposição conservadora concordaram em elevar em 100 bilhões de euros o orçamento de defesa. A mudança exigiu uma alteração constitucional, e, portanto, um acordo entre os dois lados do parlamento para alcançar uma maioria de dois terços.

O fundo especial foi anunciado em fevereiro pelo chanceler, Olaf Scholz, como resposta à operação militar especial da Rússia na Ucrânia.

Desta forma, a Alemanha também atingirá a meta estabelecida pela Otan de investir uma média de 2% de seu PIB em defesa, ou cerca de 70 milhões de euros anuais, nos próximos cinco anos.

A ministra alemã do Exterior, Annalena Baerbock, declarou-se satisfeita com o consenso: "fechamos um pacote abrangente com que poderemos cumprir rapidamente nossa obrigação junto à Otan", comentou ela à emissora Deutschlandfunk.

A aprovação da medida representa uma reviravolta na política externa alemã, que, desde o fim da Guerra Fria, vinha reduzindo seu contingente militar. Segundo um relatório publicado em dezembro, menos de 30% das embarcações navais estariam inteiramente operacionais, e grande parte dos aviões de combate alemães não estão aptos a voar.

