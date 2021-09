Governo e oposição da Venezuela retomam diálogo na sexta-feira no México

247 - O governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a oposição voltarão a reunir-se na próxima sexta-feira (3) no México, no recomeço da mesa de diálogo que ambas as partes instalaram no passado mês de agosto.

O presidente Nicolás Maduro anunciou que seu vai exigir a devolução de vários de seus bens que estão bloqueados no exterior.

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, que chefia a comissão de governo no diálogo, descreveu como uma conquista o fato de que a oposição radical, depois de tantos apelos por invasões, medidas coercitivas, sanções, bloqueios, assuma que não há outro caminho senão o constitucional e democrático, informa a Telesul.

