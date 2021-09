Governo e oposição da Venezuela retomam diálogo neste domingo no México

Apoie o 247

247 - O governo e a oposição da Venezuela retomam neste domingo (26) a mesa de diálogo que ambas as partes estão desenvolvendo no México.

O Ministério das Relações Exteriores da Noruega, que é um dos países apoiadores do diálogo, emitiu um tweet no qual reafirma seu compromisso "com o processo de negociação da Venezuela no México, atuando como um facilitador imparcial".

A reafirmação do compromisso norueguês foi feita depois que o chefe da delegação do governo venezuelano, Jorge Rodríguez, após sua chegada à Cidade do México no sábado (25), revelou que algo aconteceu que alterou o acordado no memorando de entendimento, informa a Telesul.

“Pedimos uma explicação sobre algo que aconteceu na Assembleia Geral da ONU”, disse o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, referindo-se à participação nesse fórum da primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, que questionou a Venezuela sobre os direitos humanos.

O representante da equipe norueguesa que está no México, Dag Nylander, lamentou que a declaração do primeiro-ministro na ONU tenha afetado a confiança em seu papel e prometeu "estrita imparcialidade".

Jorge Rodríguez se deu por satisfeito com a explicação e anunciou que entraria em contato com o representante da oposição para continuar com essa rodada até a próxima segunda-feira, conforme programado.

O governo e a oposição da Venezuela iniciaram em agosto passado uma mesa de diálogo no México para chegar a entendimentos nacionais.

Neste sábado, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, expressou em seu Twitter sua esperança de que desta vez "novos acordos e resultados positivos para o povo venezuelano" sejam finalizados.