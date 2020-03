Governo golpista da Bolívia suspende eleição presidencial e usa coronavírus como pretexto

247 - O governo golpista da Bolívia suspendeu neste sábado 21 as eleições presidenciais previstas para acontecer em maio. O motivo alegado foi o coronavírus.

A autoproclamada presidente, Jeanine Añez, que chegou ao cargo após um golpe dado contra o presidente eleito Evo Morales, que deixou o país rumo ao México como exilado, agora permanecerá no poder sem tempo determinado e sem ter sido eleita.

De acordo com as pesquisas, o candidato Luiz Arce Catacora, do MAS, partido de Evo, tinha quase o dobro das intenções de voto (38,4%) do segundo colocado, Carlos Mesa (CC), com 23,3%.