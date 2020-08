Governo golpista da Bolívia tenta impedir que partido de Evo Morales concorra às eleições presidenciais

A Bolívia está mergulhada em um caos político e social que inclui protestos populares, bloqueios de estradas, repressões policiais, despejos com armas e uma presença crescente de grupos paramilitares. O pano de fundo são o adiamento das eleições presidenciais e as tentativas de banir o Movimento ao Socialismo (MAS), partido do ex-presidente deposto Evo Morales edit