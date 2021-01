Governo impõe nova proibição ao aborto e reacende protestos na Polônia

Com a nova restrição, o aborto ficará permitido em casos de estupro, incesto e quando a vida da mãe estiver em perigo, o que representa apenas 2,4% dos 1.100 abortos legais realizados na Polônia edit

247 - Protestos voltaram às ruas das maiores cidades polonesas na noite desta quarta (27), depois que o governo retroceder na lei do direito da mulher e anunciar mais um passo para tornar o aborto quase impossível no país. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a reportagem, a decisão do governo é de a partir da 0h desta quinta (28), proibir a interrupção da gravidez em caso de malformação grave do feto, em outubro.

Com a nova restrição, o aborto ficará permitido em casos de estupro, incesto e quando a vida da mãe estiver em perigo, o que representa apenas 2,4% dos 1.100 abortos legais realizados na Polônia em 2019.

