Governo iraniano denuncia vínculos dos EUA com grupo terrorista que atua no país

247 - A chancelaria iraniana denunciou nesta quarta-feira (21) as ligações do governo dos Estados Unidos com o grupo terrorista Mujahidin Jalq (MKO, na sigla em inglês), informa a Prensa Layina.

A nota do Ministério das Relações Exteriores condena a realização de uma cúpula em Washington, na qual ex-funcionários dos Estados Unidos reconheceram Maryam Rayavi, líder do grupo MKO, como a futura presidente do Irã após a suposta derrubada da República Islâmica.

O ex-secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo foi citado, conforme relatado pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores persa, Naser Kanani, de sua conta no Twitter.

“A recente ação de políticos norte-americanos para lavar o terrorismo e a vergonhosa consagração de Rayavi tornou mais clara a falsa face dos direitos humanos dos Estados Unidos”, disse o diplomata iraniano.

Segundo Kanani, no início da Revolução de 1979, o MKO reivindicou o assassinato de mais de 17 mil cidadãos, entre eles especialistas ligados aos programas de desenvolvimento científico e tecnológico do país persa.

Outros dados oficiais vinculam essa entidade a vários atos terroristas realizados contra civis e funcionários iranianos na década de 1980.

Em 26 de julho de 1988, o MKO com o apoio do então presidente do Iraque, Saddam Hussein, lançou uma operação militar contra o Irã a partir da fronteira ocidental do país persa, em uma tentativa fracassada de conquistar esta capital.

A Casa Branca removeu este grupo de sua lista de organizações terroristas em 28 de setembro de 2012, razão pela qual os membros do MKO realizam reuniões anti-iranianas livremente nas principais capitais europeias, conclui o comunicado.

