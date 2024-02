Governo palestino alerta sobre catástrofe humanitária devido a mais um ataque israelense a hospital em Gaza

Apoie o 247

247 - A ministra da Saúde da Autoridade Nacional Palestina, Mai Alkaila, alertou nesta quinta-feira (15), sobre uma catástrofe humanitária iminente como resultado do exército de ocupação israelense forçar os cidadãos a evacuar o Complexo Médico Nasser na cidade de Khan Yunis, para onde eles tinham foram deslocados à força, informa a agência WAFA..

Na madrugada desta quinta-feira, um civil palestino foi morto e vários pacientes ficaram feridos depois que as forças israelenses bombardearam o departamento ortopédico do hospital.

As forças de ocupação também invadiram o pátio do complexo e abriram fogo contra os seus departamentos.

Alkaila disse que tal crime se soma à série de crimes cometidos pela ocupação contra o povo palestino na sua contínua agressão contra a Faixa de Gaza, sublinhando que os brutais bombardeios de Israel não deixaram nenhum lugar seguro na Faixa de Gaza, o que até à data levou à morte de mais de 28.600 cidadãos e ao ferimento de mais de 69.600 cidadãos, enquanto milhares permanecem sob os escombros.

Ela sublinhou, num apelo urgente à Assembleia Geral das Nações Unidas e às instituições internacionais de direitos humanos, que o que as forças israelitas estão a fazer no Complexo Médico Nasser repete os crimes horríveis que ocorreram nos hospitais da Faixa de Gaza, incluindo o Complexo Médico al-Shifa, quando o exército de ocupação forçou os deslocados a evacuar o hospital, atacou-os com fogo e prendeu-os durante a sua saída.

